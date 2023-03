Evelyn Burdecki im Visier der Polizei! TV-Beauty erlebt Schock auf der Düsseldorfer Kö

Evelyn Burdecki (34) musste auf der Düsseldorfer Königsallee eine unschöne Erfahrung machen. © Henning Kaiser/dpa

So hatte sich am gestrigen Mittwochabend auf der berühmten Shopping-Meile ein bereits polizeibekannter Mann an einem Range Rover zu schaffen gemacht, wie die Beamten mitteilten. Tatsächlich soll es sich dabei um den SUV von keiner Geringeren als Evelyn Burdecki gehandelt haben. Ein Polizeisprecher habe dies auf Anfrage bestätigt, berichtet der "Express".

Nach Angaben der Ermittler war die 34-Jährige mit ihrem Auto auf der Kö unterwegs und ahnte dabei nicht, dass sie von zwei Ganoven beobachtet wurde. Das Duo soll Evelyn beim Parken auf der Bankenseite des Prachtboulevards ausgespäht und zugeschlagen haben, als die ehemalige Dschungelkönigin von ihrem Range Rover wegging.

Einer der beiden Männer sei zielgerichtet auf den SUV zugegangen. Dann habe er das Auto geöffnet und das Innere durchwühlt. Das Funksignal von Evelyns Autoschlüssel sei möglicherweise durch einen Störsender unterdrückt worden, sodass der 34-jährige Täter freie Bahn hatte, erklärte die Polizei.

Der Mann sei anschließend mit seiner Beute in Richtung Steinstraße geflüchtet, wo sein Komplize (51) bereits im Auto und mit laufendem Motor auf ihn gewartet habe. Was die beidem Gauner dabei nicht wussten: Auch sie wurden die ganze Zeit über beobachtet - und zwar von der Polizei.