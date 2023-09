Evelyn Burdecki meldet sich bei ihren Fans zurück: Das ist der Grund für ihr Schweigen

Ibiza - Es war still geworden um Evelyn Burdecki (34). Die Dschungelqueen von 2019 zog sich in den vergangenen Tagen aus der Öffentlichkeit zurück und meldete sich nicht mehr bei ihren Fans. Jetzt ist sie wieder da und hat auch den Grund erklärt.

Nun ist die frühere Teilnehmerin der RTL -Datingshow " Der Bachelor " aber wieder am Start. Denn der Fehler konnte wieder behoben werden, sodass alles wieder geht.

"Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich mich die ganze Zeit nicht gemeldet habe. Ich hab euch ja versprochen, dass ich am Sonntag ein Reel hochlade mit meinen ganzen Ibiza-Lieblingsrestaurants und Ständen", teilte die Blondine mit polnischen Wurzeln ihren rund 803.000 Followern bei Instagram mit.

Im vergangenen Jahr passte der TV-Blondine ihr Dirndl für das Münchener Oktoberfest nicht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

Doch nicht nur ihr defektes Mobiltelefon machte der 34-Jährigen zu schaffen, sondern auch ihr geplanter Flug. Denn eigentlich wollte die TV-Blondine eine Saftkur anfangen, um abzunehmen, doch diese muss verschoben werden, "weil der Flug Verspätung hat".

"Ich komme einfach nicht an, sitze hier am Flughafen und stecke hier fest", berichtete die bildschöne Düsseldorferin. Die Saftkur gehe los, sie wisse aber nicht wann und gebe Bescheid, wenn es so weit ist.

Zahlreiche Fans wollten von Evelyn auch wissen, warum sie diese Kur mache und ob dies nicht schwer sei. "Ja, ich bin natürlich aufgeregt, denn das ist für mich natürlich auch ein Riesenereignis, weil wir ihr wisst, liebe ich es zu Essen", gab die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin zu.

Allerdings wolle sie unbedingt Abnehmen, denn es ist Oktoberfestzeit und dort geschah ihr im vergangenen Jahr ein Fauxpas. Ihr Dirndl war dem TV-Sternchen zu eng, sodass sie die oberen Knöpfe nicht zu bekam.