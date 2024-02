Evelyn Burdecki sagt Kilos den Kampf an: Das isst sie deshalb zum Frühstück

Düsseldorf - Kaum hat Evelyn Burdecki (36) den Spaß am Sport entdeckt erfreut sich das TV-Sternchen auch über positive Begleiterscheinungen. Oder ist der neueste Trend nicht von langer Dauer?

TV-Sternchen Evelyn Burdecki zeigt sich gerne etwas freizügiger auf ihrem Instagram-Kanal. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Erst vor etwas mehr als einer Woche brachte die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin ihre 814.000 Fans auf den neuesten Stand, endlich wieder mit dem Joggen starten zu wollen.

Ziel des "Projekts" sei es gewesen, kurz vor der "Place to B"-Gala in Berlin noch genügend Kalorien zu verbrennen, "um besser ins Kleid zu passen."

Dass es dazu allerdings nicht nur reine Bewegung benötigt, sondern auch die optimale ergänzende Ernährung, fand die 36-Jährige inzwischen ebenfalls heraus.

So zeigte sich die gebürtige Düsseldorferin am heutigen Dienstagvormittag vor der üppig gedeckten Tafel mit allerlei gesunden Lebensmitteln zum Frühstück. "Boah ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sooo gesund gefrühstückt habe", schrieb sie in ihre Story.