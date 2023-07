Evelyn Burdecki schmiedet Plan, doch der wird prompt durchkreuzt: "Das hab ich jetzt davon"

Düsseldorf - Evelyn Burdecki (34) wollte am Sonntag die mäßigen Temperaturen in NRW dazu nutzen, sich sportlich zu betätigen und einige Kilometer zu joggen. Allerdings hatte die TV-Blondine die Rechnung ohne Hündchen Emma gemacht!

Kein Bock auf Sport: Hündchen Emma machte Evelyn Burdecki (34) einen Strich durch ihre sportlichen Pläne. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki

Der Hochsommer macht in NRW zurzeit eine kleine Pause: Bei wechselhaftem Wetter war es in den vergangenen Tagen deutlich kühler als noch vor zwei Wochen, als Evelyn sich aufgrund der Hitze sogar eine Klimaanlage nach Hause bestellt hatte.

Zum Baden dürfte es zurzeit wohl etwas zu kalt sein, dafür herrschte am Sonntag jedoch perfektes Wetter für eine schöne Jogging-Runde durch die Natur.

Evelyn schnappte sich also kurzerhand Emma, die kleine Hündin ihrer Mutter, und machte sich samt der kleinen Fellnase im Gepäck auf den Weg, wie sie ihren rund 793.000 Instagram-Fans in ihrer Story gezeigt hatte.

Voll motiviert startete Evelyn, die sich selbst eigentlich als "Sport-Muffel" bezeichnet, ins Training, doch schon nach kurzer Zeit durchkreuzte die weiße Fellnase die sportlichen Pläne der quirligen Blondine!

"Es gestaltet sich aktuell sehr schwierig", berichtete Evelyn ihren Anhängern atemlos und schwenkte die Handykamera anschließend auf die kleine Vierbeinerin.

"Es liegt nicht an mir, sondern es liegt an ihr. Sie setzt sich überall hin und will nicht weiterlaufen", klagte die 34-Jährige und erklärte, dass auch Leckerlis nicht zu Emmas Motivation beitragen konnten.