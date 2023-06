Evelyn Burdecki seit neuestem wohnungslos: Plötzlich lässt sich ihr Auto nicht mehr öffnen

Düsseldorf – Wieder Auto-Drama um Evelyn Burdecki (34)! Erst vor wenigen Wochen hatten sich Langfinger am Gefährt der TV-Blondine zu schaffen gemacht, jetzt steht die zurzeit wohnungslose 34-Jährige vor dem nächsten Problem: Plötzlich wollten sich die Türen ihres Range Rovers nicht mehr öffnen lassen.

Sogar die Türklinken fahren in Parkposition nach innen ein, sodass es Evelyn ohne eine funktionierende Funkverbindung offenbar nicht möglich war, in ihr Auto zu gelangen.

Dabei ist die Beauty dringend auf das kleine Gerät in ihrer Hand angewiesen, denn Range Rover besitzen dank ihres Keyless-Systems anders als die meisten anderen Autos kein herkömmliches Schlüsselloch zum Öffnen des Wagens.

Denn als sie den Funkschlüssel ihres kostspieligen SUVs betätigte, war die Verwunderung groß. "Hä, was ist denn jetzt los?", stand Evelyn einigermaßen ratlos vor ihrem Wagen. "Wie kann es sein, dass der Schlüssel jetzt nicht geht?"

In einer Instagram-Story zeigte die gebürtige Düsseldorferin ihre Einkäufe - vorrangig Grillkohle und Getränke -, die sie direkt danach in ihrem Kofferraum verstauen wollte. Doch "zu früh gefreut".

Evelyns Misere hätte wohl kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt passieren können. So war die ehemalige Dschungelkönigin offenbar gerade zu einer Grill-Verabredung unterwegs, als ihr Wagen völlig unverhofft den Dienst quittierte.

Evelyns Range Rover wollte sich einfach nichts öffnen lassen. © Montage: Instagram/Screenshot/Evelyn Burdecki

"Das ist mir noch nie passiert! Noch nicht mal der Kofferraum geht auf", musste Evelyn verzweifelt feststellen. Einigermaßen ratlos stand sie vor ihrem Gefährt und setzte einen Notruf an ihre knapp 800.000 Follower ab: "Oh Gott, kann mir jemand helfen?"

Eigentlich sei der Funkschlüssel noch relativ neu. Er wäre ihr weder heruntergefallen noch sei die Batterie leer, beteuerte Evelyn. "Und nun?"

Wie genau die einstige Rosenshow-Teilnehmerin ihr Problem letztlich gelöst hat, verriet sie ihren Instagram-Fans bislang nicht. Erst kürzlich hatte die 34-Jährige während einer Einkaufstour einen großen Schrecken erlebt, als sie einen Anruf von der Polizei erhalten hatte und die Beamten ihr erklären mussten, dass in ihren Range Rover eingebrochen worden war.

Glücklicherweise wurden die Diebe auf frischer Tat ertappt, bevor sie mit Evelyns Habseligkeiten flüchten konnten.

Besonders brisant an Evelyns aktueller Situation ist jedoch, dass die quirlige Blondine mehr denn je auf ihr Auto angewiesen ist. So hatte sie erst kürzlich ihre Wohnung am Düsseldorfer Rheinufer gekündigt, ohne eine neue Bleibe zu haben.

Ihr Plan sei es, den Sommer zu genießen und ohne an viele Besitztümer gebunden zu sein zu reisen - ohne funktionierendes Fortbewegungsmittel dürfte das jedoch schwer werden.