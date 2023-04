Evelyn Burdecki und Cathy Hummels starten Aufruf in eigener Sache: "An die geilen Männer da draußen"

Rust/Düsseldorf – Das ist mal eine Ansage! Evelyn Burdecki (34) und Cathy Hummels (35) haben einen spontanen Aufruf in eigener Sache gestartet, der sich "an die geilen Männer da draußen" richtet.

So habe sie auf dem Weg zu der Veranstaltung lange im Stau gestanden und müsse in derselben Nacht auch schon wieder zurück nach Hause düsen, berichtet die Ex-Gattin von Fußball-Star Mats Hummels (34).

Die ehemalige Dschungelkönigin und die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin sind sich am Wochenende auf einem Promi-Event im Europapark in Rust über den Weg gelaufen und haben prompt eine gemeinsame Instagram-Story aufgenommen.

Cathy Hummels startet einen spontanen Liebes-Aufruf für Evelyn und sich selbst. © Montage: Instagram/Screenshot/Evelyn Burdecki

Cathy deutet in dem Video erst auf Evelyn, dann auf sich selbst und zählt dazu auf: "Single, Single."

"Wir haben gesagt, wir gehen beide mal auf Tour", verrät die ehemalige Spielerfrau, ohne die Art der besagten "Tour" näher zu erläutern.

Offenbar soll es sich dabei jedoch um eine Verabredung nur unter Single-Ladys handeln.

So startet Cathy plötzlich einen brisanten Aufruf: "Also, ihr Männer da draußen ... ihr GEILEN Männer da draußen! Nur die geilen Männer, okay? Nehmt euch in Acht vor ihr!" Dabei deutet die 34-Jährige abermals auf ihre Promi-Freundin, dann auf sich selbst - "Double Trouble!"

Aufgekratzt lachen die beiden Frauen in die Kamera, bevor Evelyn Cathy ein liebevolles Bussi auf die Schläfe drückt. "Ich leite die Anfragen an Cathy gerne weiter", schreibt sie mit dem Hashtag "#nurdieLiebezählt" in ihrer Insta-Story, die kurz darauf auch die Hummels-Ex auf ihrem Profil repostete.

Wie ernst der Aufruf letztendlich gemeint ist, dürften dabei nur die beiden wissen. Cathy hatte sich bekanntlich im vergangenen Jahr von Mats scheiden lassen, während Evelyn im Privaten die ein oder andere Romanze hatte. Die große Liebe war bislang jedoch nicht dabei.