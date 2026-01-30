Flughafen-Schock für Evelyn Burdecki: TV-Blondine von Zollbeamten umringt!
Nürnberg - Eigentlich wollte sich Evelyn Burdecki (37) nur auf den Weg zur Spielwarenmesse in Nürnberg machen. Doch der Trip wurde zu einem echten Höllenritt.
Der Grund: der Zoll nahm die TV-Blondine genauestens unter die Lupe - inklusive Durchsuchung und zahlreicher Fragen.
"Beim Zoll wurden mir dann wirklich gefühlt 30 Fragen gestellt. Warum? Wieso, weshalb?", erklärt die Quasselstrippe in ihrer Instagram-Story gegenüber ihren rund 867.000 Anhängern.
"Ich musste meinen Führerschein zeigen. Ich musste meinen Ausweis zeigen. Die haben alle Dokumente gecheckt von mir", führt die 37-Jährige weiter aus.
Zudem sei sogar in den Handyeinstellungen gecheckt worden, ob die Tochter polnischer Eltern das Smartphone auch aus Deutschland habe.
Nach dem Motto: "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen", sollen die Zollbeamten Evelyn dann sogar noch auf den Arm genommen haben.
"Irgendwann wurde ich dann sogar noch veräppelt von den Zollbeamten, indem die mir gesagt haben: 'Hey, Sie sind jetzt gerade hier bei 'Verstehen Sie Spaß?' Drehen Sie sich mal um, da ist Kai Pflaume'", echauffiert sich die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin.
Evelyn Burdecki glaubt, bei "Verstehen Sie Spaß?" zu sein
Da sie so geschockt gewesen sei, habe sie den Scherz der Beamten auch zunächst für wahr gehalten. "Und ich habe wirklich geglaubt, ich bin gerade bei 'Verstehen Sie Spaß?'", macht der TV-Star klar.
Aber: Ende gut, alles gut. Nach der Kontrolle durfte die Dschungelkönigin von 2019 ihre Reise zur Spielwarenmesse dann fortsetzen.
Allerdings lief in Franken weiterhin nicht alles nach Wunsch. Denn als sie den Flughafen verlassen habe, habe sie erst mal knietief im Schnee gestanden, wie sie gegenüber "t-online" verrät.
Und die Reality-TV-Teilnehmerin habe dann auch noch in der Kälte ausharren müssen, da sie ewig auf ein Taxi habe warten müssen.
Diese seien aufgrund des starken Schneefalls nur schwer zum Flughafen gekommen. Schlussendlich hat Evelyn den Weg zur Spielzeugmesse aber gefunden - wenn auch mit einigen Hindernissen.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa