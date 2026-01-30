Flughafen-Schock für Evelyn Burdecki: TV-Blondine von Zollbeamten umringt!

Nürnberg - Eigentlich wollte sich Evelyn Burdecki (37) nur auf den Weg zur Spielwarenmesse in Nürnberg machen. Doch der Trip wurde zu einem echten Höllenritt.

Evelyn Burdecki (37) hat auf dem Weg zur Spielzeugmesse in Nürnberg einen Höllenritt durchmachen müssen. © Bildmontage: Felix Hörhager/dpa

Der Grund: der Zoll nahm die TV-Blondine genauestens unter die Lupe - inklusive Durchsuchung und zahlreicher Fragen.

"Beim Zoll wurden mir dann wirklich gefühlt 30 Fragen gestellt. Warum? Wieso, weshalb?", erklärt die Quasselstrippe in ihrer Instagram-Story gegenüber ihren rund 867.000 Anhängern.

"Ich musste meinen Führerschein zeigen. Ich musste meinen Ausweis zeigen. Die haben alle Dokumente gecheckt von mir", führt die 37-Jährige weiter aus.

Zudem sei sogar in den Handyeinstellungen gecheckt worden, ob die Tochter polnischer Eltern das Smartphone auch aus Deutschland habe.

Nach dem Motto: "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen", sollen die Zollbeamten Evelyn dann sogar noch auf den Arm genommen haben.

"Irgendwann wurde ich dann sogar noch veräppelt von den Zollbeamten, indem die mir gesagt haben: 'Hey, Sie sind jetzt gerade hier bei 'Verstehen Sie Spaß?' Drehen Sie sich mal um, da ist Kai Pflaume'", echauffiert sich die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin.