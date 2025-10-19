Plan B für die Liebe: Dieser Mann soll Evelyn Burdecki ein Baby machen

Düsseldorf - Bei Evelyn Burdecki (37) will es in der Liebe einfach nicht so richtig klappen. Damit sie das Babyglück aber dennoch bald einholt, hat sie sich einen ganz besonderen "Notfallplan" überlegt.

Evelyn Burdecki (37) hat sich einen Notfallplan für ihren Kinderwunsch überlegt. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Wenn ich meinen Traummann nicht rechtzeitig finde, dann will ich ein Kind mit meinem besten Freund zeugen", erklärt sie gegenüber BILD.

Ihr Kumpel Benjamin, den sie seit ihrer Kindheit kennt, teilt nämlich denselben Wunsch. Außerdem sei er "supercool, bodenständig" und Evelyn "vertraue ihm zu hundert Prozent".

Wie das Ganze ablaufen soll, weiß die 37-Jährige auch schon ganz genau: "Er würde mir dann seinen Samen spenden, wir setzen mir die befruchtete Eizelle ein – und im besten Fall ziehen wir das Kind dann zusammen auf", so die Blondine.

Bevor die beiden diesen Schritt aber wirklich wagen, bleibt Evelyn optimistisch. Die Hoffnung auf die wahre Liebe hält die 37-Jährige ordentlich auf Trab.

Ab dem 21. Oktober können Fans das ganze hautnah miterleben. Die Reality-Doku "Being Burdecki" (auf Sky und WOW) verspricht tiefe Einblicke in ihr Privatleben.