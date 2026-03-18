Ex-Bachelor, Claudia Obert & andere Goldhasen läuten Ostersaison ein: Hier könnt Ihr dabei sein

Hamburg - Am Donnerstag startet in der Europa Passage die diesjährige Oster-Saison – und zugleich das Jubiläumsjahr des Einkaufszentrums, das 2026 sein 20-jähriges Bestehen feiert. Auftakt ist die traditionelle Charity-Aktion mit den goldenen Lindt-Hasen. Ab 15 Uhr sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, vorbeizukommen, für den guten Zweck zu spenden und das ein oder andere Autogramm der anwesenden Promis zu sammeln.

Großer Auftritt in der Europa Passage: der Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38) kam letztes Jahr per Hasenmobil und mit ganzen vielen Goldhasen im Gepäck. © Tag24/Madita Eggers

Mit dabei sind unter anderem bekannte "Wiederholungs-Osterhasen" wie Julian F. M. Stoeckel, Claudia Obert, Sandra Quadflieg, DJ Kai Schwarz und Tetje Mierendorf. Zum ersten Mal dabei ist unter anderem Ex-"Bachelor" Paul Janke.

Highlight des Events soll die Enthüllung einer überdimensionalen "XXL-20" werden, die live von Prominenten gestaltet wird. Sie soll laut Veranstalter ein sichtbares Zeichen für Engagement und Zusammenhalt in Hamburg setzen.

Zudem werden mehr als 5000 Lindt-Goldhasen gegen Spenden abgegeben. Der Erlös kommt neben der Budnianer Hilfe auch dem Verein "Hörer helfen Kindern" von Radio Hamburg zugute.

"20 Jahre Europa Passage – das ist nicht nur ein Jubiläum für ein Gebäude, sondern für einen lebendigen Ort der Begegnung im Herzen unserer Stadt", so Center-Manager Karsten Bärschneider.

Und weiter: "Seit zwei Jahrzehnten schlagen wir die Brücke zwischen hanseatischer Tradition und modernem Shopping-Erlebnis. Das Jubiläumsjahr 2026 nutzen wir, um unseren Besucherinnen und Besuchern 'Danke' zu sagen."

Die Oster-Charity markiert zugleich den Auftakt des Jubiläumsprogramms unter dem Motto "Hamburg United", mit dem die Europa Passage im Laufe des Jahres weitere Aktionen und Spendenprojekte plant.