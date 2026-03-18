Ex-Bachelor, Claudia Obert & andere Goldhasen läuten Ostersaison ein: Hier könnt Ihr dabei sein
Hamburg - Am Donnerstag startet in der Europa Passage die diesjährige Oster-Saison – und zugleich das Jubiläumsjahr des Einkaufszentrums, das 2026 sein 20-jähriges Bestehen feiert. Auftakt ist die traditionelle Charity-Aktion mit den goldenen Lindt-Hasen. Ab 15 Uhr sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, vorbeizukommen, für den guten Zweck zu spenden und das ein oder andere Autogramm der anwesenden Promis zu sammeln.
Mit dabei sind unter anderem bekannte "Wiederholungs-Osterhasen" wie Julian F. M. Stoeckel, Claudia Obert, Sandra Quadflieg, DJ Kai Schwarz und Tetje Mierendorf. Zum ersten Mal dabei ist unter anderem Ex-"Bachelor" Paul Janke.
Highlight des Events soll die Enthüllung einer überdimensionalen "XXL-20" werden, die live von Prominenten gestaltet wird. Sie soll laut Veranstalter ein sichtbares Zeichen für Engagement und Zusammenhalt in Hamburg setzen.
Zudem werden mehr als 5000 Lindt-Goldhasen gegen Spenden abgegeben. Der Erlös kommt neben der Budnianer Hilfe auch dem Verein "Hörer helfen Kindern" von Radio Hamburg zugute.
"20 Jahre Europa Passage – das ist nicht nur ein Jubiläum für ein Gebäude, sondern für einen lebendigen Ort der Begegnung im Herzen unserer Stadt", so Center-Manager Karsten Bärschneider.
Und weiter: "Seit zwei Jahrzehnten schlagen wir die Brücke zwischen hanseatischer Tradition und modernem Shopping-Erlebnis. Das Jubiläumsjahr 2026 nutzen wir, um unseren Besucherinnen und Besuchern 'Danke' zu sagen."
Die Oster-Charity markiert zugleich den Auftakt des Jubiläumsprogramms unter dem Motto "Hamburg United", mit dem die Europa Passage im Laufe des Jahres weitere Aktionen und Spendenprojekte plant.
Wer am morgigen Donnerstag dabei sein möchte, kann ab 15 Uhr in der Europa Passage im Erdgeschoss beim nicht zu übersehenden Lindt-Stand vorbeischauen.
Titelfoto: Tag24/Madita Eggers