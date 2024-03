Ex-"Bachelor"-Girl lässt Babybombe platzen: Es wird ein...

Im Rahmen eines sogenannten Gender Reveal, also der Bekanntgabe des Geschlechts des Babys , offenbarten die ehemalige Dschungelcamperin und der Unternehmer, dass sie einen Jungen erwarten.

In welchem Monat der Schwangerschaft sich Kattia genau befindet, ließ die werdende Mutter bislang noch unerwähnt. Jedoch war aus einigen Sequenzen des Social-Media-Beitrages, die wohl frisch aus dem Urlaub in Kattias Heimat Kolumbien stammten, eine recht deutliche Babykugel ersichtlich.

Diesen zufolge hatten Kattia und Patrick ihre Liebe wohl schon seit Längerem mit einem Sprößling krönen wollen. So richtig funktionieren wollte das aber erstmal nicht - bis jetzt.

Die in den nächsten Monaten bevorstehende Geburt ist der Höhepunkt der Lovestory zweier Menschen aus augenscheinlich zwei völlig unterschiedlichen Welten. Lange Zeit versuchte zumindest sie die Liaison zum Geheimnis zu machen. So ging Kattia Anfang 2018 noch offiziell als Single ins Dschungelcamp, während Patrick in dieser Zeit bereits von ihr schwärmte.

Das Versteckspiel um ihre Liebe ist seit Langem vorbei, während nun ganz neue, spannende Erlebnisse auf die werdenden Eltern warten.