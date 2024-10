Ex-Bachelor Sebastian und seine Jenny: Wagen sie bereits den nächsten Schritt?

Hamburg/Köln - Seit einigen Wochen hat sich auf dem Social-Media-Account von Ex- Bachelor Sebastian Klaus (36) einiges verändert.

Sie wohnt in Köln , er im 400 Kilometer entfernten Hamburg . Doch ändert sich das vielleicht schon ganz bald?

Seit seiner Teilnahme bei "Die Bachelors" war Sebastian eher zurückhaltend, was Werbe-Postings oder Einblicke in sein Privatleben anging. Im Gespräch mit TAG24 hatte er damals auch erklärt, noch nicht so recht zu wissen, wohin seine Social-Media-Reise überhaupt noch gehen solle.

"Die letzten Monate sind für mich wie im Flug vergangen, aber es ist nicht immer einfach", hatte Sebastian seinen Fans zuletzt erklärt. "Das ständige Pendeln ist nicht immer schön. Es ist anstrengend und einer von uns beiden muss in der Zeit beim anderen aus dem Koffer leben."

Doch in einer aktuellen Instagram-Story von Jenny klingt es so, als seien die beiden nun schon einen großen Schritt weitergekommen: "Hamburg Calling", kommentierte sie zu einem Selfie, auf dem zu sehen ist, wie sie – mal wieder – im ICE saß, um zu ihrem Sebastian zu fahren. Doch dieses Mal gab es für die Fahrt wohl noch einen anderen schönen Grund: Denn Sebastian und Jenny sind ganz offiziell auf gemeinsamer Wohnungssuche in der Hansestadt.

Und die Blondine verriet ihren Fans: "Es gibt außerdem ein kleines Update bezüglich der Wohnung", dazu setzte sie einen verschmitzt kichernden Emoji. Ob die beiden also bereits Glück bei ihrer Suche hatten und schon bald zusammenziehen?

Weiteres wolle sie erst in den kommenden Tagen verraten, so Jenny. Die Follower müssen sich also noch ein bisschen gedulden.