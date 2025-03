Ex-BTN-Star Leroy Leone im Berliner Tierheim fast zu Tränen gerührt: "Ihr seid Engel auf Erden!"

Berlin - Seinen Fame will Ex-BTN-Star Leroy Leone (36) für ein besonders tierisches Vorhaben nutzen. Neben den zahlreichen Hunden und Katzen aus dem Berliner Tierheim hat ihn vor allem Eines sehr berührt.

Schauspieler und Comedian Leroy Leone (36) dankt den Mitarbeitenden aus dem Berliner Tierheim für ihre klasse Arbeit. © Screenshot/Instagram/_leroyleone_ (Bildmontage)

Momentan sei er mit sehr vielen Tierschutzvereinen im Gespräch, berichtet er in seiner Story auf Instagram.

Nach drei Stunden im Tierheim meldete sich der 36-Jährige sichtlich gerührt und voller Dankbarkeit zu Wort.

"Es ist unfassbar schön zu sehen, wie unfassbar herzlich und liebevoll die Mitarbeiter mit den Tieren umgehen", so der Comedian.

Auf der Krankenstation war der Berliner eigenen Angaben nach sehr lange. Ihn habe die Fürsorge insbesondere den dort aufzupäppelnden Hunden gegenüber besonders berührt, sodass ihm die Sprache wegblieb.

"Props gehen raus an das klasse Team vom Tierheim Berlin. Vielen Dank, dass es so tolle Menschen gibt, wie Ihr es seid", so Leroy voller Respekt und Anerkennung.