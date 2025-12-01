Influencerin tot im Wald gefunden: Wurde Stefanie P. erwürgt und verscharrt?
Graz (Österreich) - Tragische Wendung im Fall der vermissten Influencerin Stefanie P. (32) aus Österreich. Der Leichnam der blonden Beauty wurde in Slowenien gefunden, berichtet Krone. Die Polizei geht von einem Mord aus. Steffis Ex-Freund ist dringend tatverdächtig.
Nach einer Weihnachtsfeier hatte die 32-Jährige am Samstag ein Taxi nach Hause genommen, anschließend verlor sich ihre Spur.
Der 31 Jahre alte Ex-Freund wurde festgenommen. Er soll seine ehemalige Partnerin erwürgt, in einen Koffer gepackt und im Wald verscharrt haben.
Gegenüber den Behörden soll sich der Ex-Partner bereits geständig und kooperativ verhalten haben, nachdem er stundenlang verhört wurde.
Darüber hinaus sollen sein Bruder und sein Stiefvater ebenfalls verhaftet worden sein. Es besteht der Verdacht der Verdunkelungsgefahr.
So wurde nach Stefanie P. gesucht
Ex-Freund an seinem brennenden Auto festgenommen
Ermittler hatten zuvor sowohl in Österreich als auch in Slowenien mit Drohnen, Spürhunden und Spezialkräften nach der verschwundenen Österreicherin gesucht.
Im Rahmen der Fahndung wurde am Montag der Ex-Freund festgenommen, als er sich in der Nähe seines brennenden Autos - einem roten Golf - am Casino südlich des Grenzübergangs Spielfeld befand.
Ein mit Steffi befreundeter Fotograf fand den Hund ohne Besitzerin, zudem Blutspuren und den Tatverdächtigen an der Wohnung der Vermissten vor, wo dieser sich reichlich komisch verhielt. Die Visagistin war am Sonntag nicht zu einem vereinbarten Foto-Termin aufgetaucht, schreibt der Kurier.
Zudem soll die blonde Beauty quasi als letztes Lebenszeichen einer Bekannten eine Nachricht geschrieben haben, in der sie von einer "dunklen Gestalt", beziehungsweise einem "komischen Typ auf der Treppe" berichtete.
Weitere Details zum Verbrechen sollen am Sonntag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.
zuletzt aktualisiert: 16.05 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/badgalfani