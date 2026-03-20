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Grausamer Verdacht: Wurde Stefanie P. von ihrem Ex-Partner lebendig vergraben?

Stefanie P. wurde tot in einem Koffer gefunden, der genaue Todeszeitpunkt ist unklar. Möglicherweise wurde sie noch lebendig vergraben.

Von Isabel Klemt

Graz (Österreich) - Die österreichische Beauty-Influencerin Stefanie P. (†32) wurde im November tot in Slowenien gefunden. Ihr Ex-Partner Patrick M. (31) gestand, sie getötet zu haben. Jetzt kommen erschütternde neue Details ans Licht.

Stefanie P. (†32) verschwand im November nach einer Weihnachtsfeier.
Stefanie P. (†32) verschwand im November nach einer Weihnachtsfeier.  © Bildmontage: Instagram/Screenshot/badgalfani

Die österreichische Influencerin Stefanie P. (†32) verschwand nach einer Weihnachtsfeier und wurde mehrere Tage lang vermisst. Schließlich entdeckten Ermittler ihre Leiche in einem Koffer, verscharrt in einem slowenischen Wald.

Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass die junge Frau durch Erwürgen ums Leben kam. Die genauen Ergebnisse der Obduktion sowie der Todeszeitpunkt sind jedoch nicht bekannt.

Offenbar geschah die Tat im Zuge eines Eifersuchtsstreits, wie ihr Ex-Partner Patrick M. (31) in seiner Vernehmung offenlegte.

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Laut BILD halten die Ermittler es für möglich, dass Stefanie zunächst nur bewusstlos war und erst später, möglicherweise im Koffer, starb.

Laut BILD schließen die Ermittler nicht aus, dass Stefanie zuerst bewusstlos war und erst später, möglicherweise im Koffer, gestorben ist. (Symbolbild)
Laut BILD schließen die Ermittler nicht aus, dass Stefanie zuerst bewusstlos war und erst später, möglicherweise im Koffer, gestorben ist. (Symbolbild)  © 123RF/vasiliykononov

Patrick M. droht eine lebenslange Freiheitsstrafe

Patrick M. befindet sich in Untersuchungshaft - ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.
Patrick M. befindet sich in Untersuchungshaft - ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Patrick Meglic

Dr. Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, sagte zu BILD: "Es konnte bei der Obduktion nicht eindeutig geklärt werden, wann die junge Frau starb. Durchaus möglich wäre es, dass sie noch gelebt hat, als sie in den Koffer gelegt wurde. Genauso möglich ist es aber, dass sie bereits zuvor durch das Würgen getötet wurde."

Nach seiner Festnahme in Slowenien wurde Patrick M. nach Österreich ausgeliefert und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der Prozess gegen ihn soll noch in diesem Jahr beginnen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/badgalfani, 123RF/vasiliykononov, Facebook/Screenshot/Patrick Meglic

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