Grausamer Verdacht: Wurde Stefanie P. von ihrem Ex-Partner lebendig vergraben?

Graz (Österreich) - Die österreichische Beauty-Influencerin Stefanie P. (†32) wurde im November tot in Slowenien gefunden. Ihr Ex-Partner Patrick M. (31) gestand, sie getötet zu haben. Jetzt kommen erschütternde neue Details ans Licht.

Stefanie P. (†32) verschwand im November nach einer Weihnachtsfeier. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/badgalfani

Die österreichische Influencerin Stefanie P. (†32) verschwand nach einer Weihnachtsfeier und wurde mehrere Tage lang vermisst. Schließlich entdeckten Ermittler ihre Leiche in einem Koffer, verscharrt in einem slowenischen Wald.

Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass die junge Frau durch Erwürgen ums Leben kam. Die genauen Ergebnisse der Obduktion sowie der Todeszeitpunkt sind jedoch nicht bekannt.

Offenbar geschah die Tat im Zuge eines Eifersuchtsstreits, wie ihr Ex-Partner Patrick M. (31) in seiner Vernehmung offenlegte.

Laut BILD halten die Ermittler es für möglich, dass Stefanie zunächst nur bewusstlos war und erst später, möglicherweise im Koffer, starb.