Ex-Playmate und Hefner-Freundin packt aus: "Ich starb an Depressionen"

Kendra Wilkinson (38) wurde als Playboy-Bunny weltberühmt. © Alberto E. Rodriguez / Getty Images via AFP

Das ohnehin schon zweifelhafte Ansehen von Hugh Hefner hat sei seinem Tod vor sechseinhalb Jahren stark gelitten. Immer wieder kommen Vorwürfe über ihn, den Playboy und das Leben im "Playboy Mansion" ans Licht.

Einige Jahre lang war Wilkinson eine der "festen" Freundinnen des Playboy-Gründers. Zwischen 2005 und 2009 trat sie in mehr als 80 Folgen des Reality-Formats "The Girls of the Playboy Mansion" auf. Eine Zeit, die sie bis heute noch verfolgt.

"Es ist nicht einfach, auf meine 20er zurückzublicken. Ich musste mich meinen Dämonen stellen", sagt sie im Gespräch mit dem People-Magazin. Bereits mit 18 Jahren war sie in die Playboy-Welt eingetaucht. "Der Playboy hat mein ganzes Leben wirklich kaputt gemacht."

Am 6. September vergangenen Jahres landete sie schließlich in einer Klinik: "Ich war in Panik. Ich wusste nicht, was in meinem Kopf und meinem Körper vorging oder warum ich weinte. Ich hatte den Tiefpunkt erreicht."

"Ich starb an Depressionen", erinnert Wilkinson sich an diese dunkle Zeit. "Ich war am Ende meines Lebens angelangt und bekam eine Psychose. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr stark genug zu sein, um zu leben."