Ex-"Promi Big Brother"-Star knöpft sich Dubai-Influencer vor: "Werden die Quittung kassieren"

Berlin/Dubai – Der Berliner DJ und Schauspieler Senay Gueler (49, "4 Blocks") hat sich nach seinem Umzug in die Golfmetropole Dubai kritisch zur aktuellen Debatte um Influencer vor Ort geäußert.

Senay Gueler (49) verlagerte seinen Lebensmittelpunkt wegen eines Jobs nach Dubai. © Screenshot/Instagram/senay1707

Der frühere "Promi Big Brother"-Kandidat, der erst vor wenigen Monaten aus beruflichen Gründen in das Influencer-Paradies gezogen ist, erzählt im Interview mit dem "Berliner Kurier", dass er Raketen- und Drohnenangriffe aus nächster Nähe erlebt habe.

"Tatsächlich kamen die Raketen zuerst, wir haben also erst die Abschüsse gehört. Erst danach kam die Meldung, was eigentlich los ist", berichtet der Unternehmer im Gespräch. Die Situation sei für ihn, der "noch nie in einem Kriegsgebiet" gewesen sei, "befremdlich und auch ein Stück weit beängstigend" gewesen.

Trotz der dramatischen Erlebnisse mahnt Gueler zur Einordnung. Zwar habe er die ersten Tage als "echt heftig" empfunden, gleichzeitig wolle er die Lage nicht überdramatisieren. Im Vergleich zu anderen Konfliktregionen fühle er sich weiterhin sicher.

Im Zentrum seiner Kritik stehen jedoch die Influencer, die Dubai in sozialen Netzwerken häufig als besonders sicheren Ort darstellen: "Es gibt in Dubai strenge Gesetze, was Social Media angeht. Es dürfen keine Fake News verbreitet werden", erklärt er. Gleichzeitig seien bestimmte Inhalte tabu, zum Beispiel Aufnahmen von Angriffen oder öffentlichen Gebäuden.