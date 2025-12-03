Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer packt über Rente aus: "Reicht ganz knapp"

Hamburg/Mallorca - 35 Jahre lang war Jan Hofer (75) das Gesicht der " Tagesschau ", nun will er ein Jahr nach seinem Abschied von den Bildschirmen zurück auf die Bühne - und vielleicht sogar ins " Dschungelcamp "?

Jan Hofer (75) will 2027 mit einem Bühnenprogramm auf Tour gehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einem Bild-Interview blickte der 75-Jährige auf seine intensive Zeit als "Tagesschau"-Chefsprecher zurück und verriet zudem, wie viel Geld er vom deutschen Staat bekommt.

"Für die täglichen Kosten reicht die Rente ganz knapp", gab Hofer, der mit seiner Frau Phong Lan (46) und seinem Sohn Henry (10) auf Mallorca lebt, mit einem Lachen an.

Wäre da nicht ein lukrativer Auftritt in einem der zahlreichen TV-Formate denkbar? "Wenn ich in den Dschungel gehe, lässt meine Frau sich scheiden", stellte der 75-Jährige klar, wobei die scherzhaft konterte: "Schatz, für zwei Millionen würde ich dich trotzdem nach Australien verschachern!" Vielleicht kommt er ja doch noch einmal ins Grübeln.

Im vergangenen Jahr hatte Hofer sich nach 35 Jahren vom Fernsehpublikum als Moderator von "RTL Direkt" verabschiedet, 2027 will er mit dem Bühnenprogramm "Guten Abend, meine Damen und Herren" auf Tour gehen.