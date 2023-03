Ex-Tatort-Star Oliver Mommsen bereut Nackt-Szene: "Es war absurd", wie viele über seinen Penis sprachen

"Das hat viel Hohn und Spott in meinem Freundeskreis und meiner Familie geerntet: 'Könnte der schönste Tatort-Kommissar mir mal die Butter reichen?', 'Falls der schönste Tatort-Kommissar der Welt Zeit hat, mal den Müll rauszubringen.' So ging es stundenlang. Ja, es war lustig", schmunzelt der Schauspieler.

Zwischen den beiden Polizisten habe er sich wie Robert de Niro (79) in "Round Midnight" gefühlt. Trotz oder gerade wegen seiner Sprüche, die seinem betrunkenen Gemüt entstammten, sei die Begegnung aber sehr nett gewesen.

Beim Taxistand um die Ecke habe derselbe Zivilwagen dann wieder angehalten: "Herr Mommsen, wissen Sie was, wir haben jetzt auch frei, wir bringen Sie nach Hause."

Stephan Grossmann (51, l.) und Oliver Mommsen (54, M.) versuchen sich bei "Nebenan" als Nachbarn. Das Stück läuft noch bis zum 9. April im Hamburger St. Pauli Theater. © Kerstin Schomburg/St. Pauli Theater

Weniger lustig fand der 54-Jährige im Nachhinein seine kurze Nacktszene im Tatort. "Das war ein Fehler", gestand Mommsen gegenüber Podcast-Host Daniel Kaiser.

"Ich weiß nicht, in wie vielen Talkshows über meinen Penis geredet wurde oder über meine faltigen Arschbacken. Es war absurd, wie dieses kleine Ding da für Aufregung gesorgt hat". Heute würde er nicht mehr so einfach die Hüllen fallen lassen.

Aktuell steht der Schauspieler für das Stück "Nebenan" regelmäßig im Hamburger St. Pauli Theater auf der Bühne. Er liebe die Atmosphäre auf dem Kiez, wirklich furchtbar sei aber, dass er sich "immer mehr" in die Hansestadt verliebt.

"Ich als Wahl-Berliner-Atze, der 1990 nach Berlin gezogen ist und der Meinung war, es gibt nichts Geileres auf der Welt als Berlin, fange hier gerade an, so wahnsinnig aufzublühen. Gefällt mir richtig gut hier, aber darf man kaum zugeben. Alles ist viel zu schön und normal hier. Als Berliner will ick das alles nicht".

Stammkunde sei er zum Beispiel auf dem Isemarkt im Stadtteil Eppendorf, dass er dabei oft erkannt wird, störe ihn nicht: "Wir Schauspieler sind wie Motten, wir wollen ins Licht!"