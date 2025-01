Ex von Britney Spears packt aus: Das war das "Seltsamste" an ihrer Ehe

Kalifornien (USA) - Gut ein Jahr nach ihrer Scheidung packt Britney Spears' (43) Expartner Sam Asghari (30) über ihre gemeinsame Ehe aus und gesteht dabei ganz offen, was für ihn das Seltsamste an ihrer Beziehung war.

Das sei der Moment gewesen, in dem er dachte: "Moment mal. Ich dachte, ich wäre in Amerika. Was meinst du damit, dass jemand über 18 die Erlaubnis von seinen Eltern braucht?"

Ein Fakt, an den sich ihr damaliger Partner Sam Asghari durchaus gewöhnen musste. Im Podcast erzählt er, dass er sich damals intensiv mit der Vormundschaft an sich auseinandersetzte.

Trotz aller Hürden ist Sam Asghari dankbar für die gemeinsame Zeit mit seiner Ex-Frau. © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Für ihn sei dies die "schwierigste und seltsamste" Sache, die er bisher in seinem Leben erlebt hatte. Doch trotz aller Schwierigkeiten versuchte Asghari, jederzeit für seine damalige Frau da zu sein.

"Ich denke, das Beste, was man tun kann, ist, in diesem Moment Unterstützung zu leisten, und das habe ich getan, ich habe so viel gegeben, wie ich konnte", so der gebürtige Iraner.

Im Gespräch verrät der 30-Jährige weiter, dass er in dieser Zeit jedoch sehr behutsam hatte vorgehen müssen. Er lässt aus, was passiert wäre, sobald er etwas Falsches gesagt oder getan hätte.

Dennoch betont Asghari, dass er immer glücklich und dankbar sein werde, dass die Beziehung zwischen ihm und Britney überhaupt zustande gekommen ist.