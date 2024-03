Exsl95 ist nur noch die Hälfte: So hat der Streamer 40 Kilo abgenommen

Frankenthal - Der Streamer und Ex-YouTuber Exsl95 (28) war als Pfundskerl bekannt. Nun hat er 40 Kilogramm abgenommen. So hat er das geschafft.

Der Streamer Exsl95 (28) hat jede Menge abgenommen. Seine Haut kommt da noch nicht hinterher. © Bildmontage: instagram.com/exsl95/

Der ehemalige YouTuber und Trovo-Streamer Exsl (bürgerlich: Tobias Eckmeier) zieht seine Fans mit seinem ungehemmten Verhalten immer wieder in den Bann. So nimmt er seine Follower auf Instagram auch mit auf die Toilette zum "großen Geschäft", pupst im Stream laut und wackelt mit seinem Bauch in die Kamera. Manche schreckt es ab, andere erheitert es.

Doch von seinem gewaltigen Bauch kann bald keine Rede mehr sein, denn mit diesem Post überrascht er nun seine Follower, denn sein Bauch hat sich mindestens halbiert.

Auf einem Foto ist die schlaffe Haut, die mal mit Fett gefüllt war, zu sehen. Exsl hat 40 Kilogramm abgenommen.

"Ja, ich weiß, kein schönes Bild, wie man es auf Instagram gewohnt ist, aber ich wollte das einfach mal hier mit euch teilen", schreibt der Influencer neben sein Bild.

Er habe seit rund zweieinhalb Monaten seine Ernährung drastisch umgestellt, und er gehe jeden Tag nach draußen spazieren oder laufen. Dabei hat er Ausdauer bewiesen. "Von meinen anfänglichen 'Alle 100M Pause machen' bin ich nun auf einem Level, dass ich 5 km am Stück schaffe", erklärt der 28-Jährige.