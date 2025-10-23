"Fällt mir nicht leicht": Emma Fernlund mit emotionalem Geständnis

Hamburg - Neben der Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Shows verdient Emma Fernlund (24) auch mit Instagram ihr Geld. Dort teilt die 24-Jährige vor allem Inhalte rund um das Thema Gesundheit, Ernährung und Lifestyle. Aktuell durchlebe die Blondine jedoch eine schwere Phase - vor allem was ihren Job auf Social Media betrifft.

Emma Fernlund (24) teilt emotionale Worte auf Instagram. © Screenshot: Instagram/emmashealth_

"Ich weiß, dass ich als Influencerin eine gewisse Verantwortung trage", schreibt die Content Creatorin unter ihrem neuesten Reel auf Instagram. Dazu teilt sie einen Zusammenschnitt aus mehreren kurzen Clips aus den vergangenen Wochen und Monaten.

"Ich weiß, dass das, was ich teile, viele beeinflusst – und genau deshalb will ich nicht nur das Perfekte zeigen, sondern das Echte", kündigt die Influencerin an.

"Mir fällt es ehrlich gesagt nicht leicht, so ein Video zu teilen. Weil man in diesem Job oft nur das Beste von sich zeigt. Aber genau das möchte ich ändern – weil mein Kanal mein echtes Leben zeigt. Mit Höhen, Tiefen und allem dazwischen", zeigt sich die 24-Jährige überraschend ehrlich.

Aktuell fühle sich die Blondine überhaupt nicht wohl - weder körperlich noch mental. In den letzten Monaten habe die Influencerin viel Zeit auf Ibiza verbracht, dort gefeiert, viel Alkohol getrunken und wenig geschlafen.

"Und irgendwann habe ich gemerkt, mein Körper fühlt sich nicht mehr nach mir an", beichtet Fernlund.