Traurige Abschiede: Diese Hamburger Promis verstarben in 2025

Das Jahr 2025 ist zu Ende und zahlreiche Prominente aus Hamburg sind in diesem Jahr verstorben. Einige Leben endeten besonders tragisch.

Von Robert Stoll

Hamburg trauerte 2025 unter anderem um Schauspieler Hans-Peter Korff (†82) und Nadja Abd el Farrag (†60). © Fotomontage: Robert Schlesinger/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa Journalistin Katja Burghardt (†62) machte sich als Jurorin der Vox-Sendung "Die Kocharena" einen Namen. Sie arbeitete aber auch für zahlreiche Magazine und war unter anderem Chefredakteurin bei den Zeitschriften "Vital" und "Essen und Trinken". Nach kurzer und schwerer Krankheit verstarb sie am 7. Februar. Schauspieler Hans-Peter Korff (†82), bekannt als Familienvater Sigi aus "Diese Drombuschs", stand in über mehr als 160 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera und war auch auf den Hamburger Bühnen unterwegs. Noch 2023 wirkte er beim Hörspielstudio Europa als Sprecher in der Kultserie "Die drei ???" mit. Er ging am 9. März. Nadja Abd el Farrag (†60) kam aus den Schlagzeilen nicht heraus, auch wenn sie es versuchte. Mal war sie dem Alkohol verfallen, mal war sie pleite. Als ihren größten Fehler bezeichnete sie die Beziehung zu Dieter Bohlen (71). Am Ende unterstützte sie Andreas Ellermann (60) vergebens. Naddel, wie sie genannt wurde, schlief am 9. Mai nur wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag ein. Promis & Stars Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg mit nur 35 Jahren gestorben TikTok-Pfleger Rashid Hamid (33) machte Oma Lotti (†93) mit den gemeinsamen Videos zur Berühmtheit. Die Beiden unterhielten auf amüsante Art und Weise die Follower, ihre Videos wurden millionenfach geklickt. Sie starb am 11. März und bekam anschließend eine Mini-Figur im Miniatur Wunderland.

Auch diese Hamburger Promis gingen 2025 von uns

Zu den verstorbenen Hamburger Promis zählen auch Moderator Carlo von Tiedemann (†81) sowie Schauspielerin Wanda Perdelwitz (†41). © Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, Felix Hörhager/dpa Moderator Carlo von Tiedemann (†81) war jahrelang das Gesicht des NDR. Zunächst war er als Schreiberling und Auslandskorrespondent tätig, ehe er zum Radio wechselte und mit seiner wöchentlichen Sendung die Menschen unterhielt. Das langjährige Gesicht der "Aktuellen Schaubude" hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpften und schlief am 8. Juni für immer ein. Kollege Rolf Seelmann-Eggebert (†88) war der Adelsexperte beim Norddeutschen Rundfunk und berichtete jahrzentelang von den Royals - unter anderem von den Hochzeiten von Charles und Diana wie auch von William und Kate. 2019 zog er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück und verstarb am 22. August. Schauspielerin Wanda Perdelwitz (†41) starb am 6. Oktober auf tragische Art und Weise. Die Polizistin Nina Sieveking aus dem "Großstadtrevier" hatte Ende September einen Fahrradunfall, bei dem sie gegen eine plötzlich sich öffnende Autotür prallte. Tage später verlor sie den Kampf um ihr Leben.

Schauspieler Hark Bohm und Don-Johnson-Stimme sterben 2025