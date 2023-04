Fake-Schwangerschaft als April-Scherz: Eva Benetatou findet Shitstorm "nicht fair"

So verkündete die ehemalige " Bachelor " und " Sommerhaus der Stars "-Teilnehmerin in einem Posting scheinbar große Neuigkeiten: "Baby Loading 2.0."

Auch Eva konnte sich am gestrigen Samstag einen Spaß nicht verkneifen. Bei ihren rund 213.000 Instagram-Followern kam die vermeintliche Lachnummer jedoch gar nicht gut an.

In einer Instagram-Story bezieht Eva Stellung zu den Vorwürfen. © Montage: Instagram/Screenshot/Eva Benetatou

Als sich immer mehr kritische Nachrichten unter dem Beitrag sammelten, stellte Eva die Kommentarfunktion kurzerhand aus und meldete sich merklich aufgewühlt in einer Story.

"Ich hätte nie gedacht, dass dieser Post so einen Shitstorm auslösen würde. Ich bin völlig schockiert, weil ich einfach nur einen Witz machen wollte", erklärte die einstige Rosen-Lady von Andrej Mangold (36).

Sie habe niemanden mit ihrem April-Scherz angreifen wollen: "Mir tut es wahnsinnig leid. [...] Ich habe nicht groß darüber nachgedacht."

Das Thema sei "sehr, sehr sensibel", vor allem für Frauen, die einen Kinderwunsch haben, selber aber nicht schwanger werden können. "Ich würde niemals mit diesem Thema grob umgehen und absichtlich jemanden damit verletzen", beteuerte Eva.

Gleichzeitig scheint die gebürtige Griechin das Ausmaß der Kritik an ihrem Posting nicht ganz nachvollziehen zu können. So sagte sie auch: "Ich finde es nicht fair, dass man mich so krass an den Pranger stellt."