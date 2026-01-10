Beckham-Sohn setzt klare Botschaft: Eltern dürfen ihn nur über Anwälte kontaktieren

London (Großbritannien) - Die Spannungen innerhalb der Familie Beckham haben offenbar im vergangenen Sommer ihren Höhepunkt erreicht. Wie nun bekannt wurde, bat Brooklyn Beckham (26) seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) zeitweise darum, jegliche Kommunikation ausschließlich über ihre Anwälte laufen zu lassen.

Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz (31) lernten sich 2019 kennen - ein Jahr darauf folgte die Verlobung. © Instagram/nicolaannepeltzbeckham/brooklynpeltzbeckham

Die Spaltung der Familie entwickelte sich über lange Zeit hinweg und wurde vor allem durch den medialen Umgang in der Öffentlichkeit verschärft, berichtete die Daily Mail.

Das Model Nicola Peltz (31), Frau von Brooklyn Beckham (26), fühlte sich durch zahlreiche Medienberichte und angebliche interne Briefings ihrer Schwiegereltern verletzt. Unter anderem sei suggeriert worden, dass der 26-Jährige unter dem Pantoffel seiner Frau stehe.

Zudem störte Brooklyn besonders, dass seine Eltern weiterhin Beiträge auf Social Media veröffentlichten, die er als Grenzüberschreitung empfand.

Laut privaten Quellen habe das Paar das Gefühl gehabt, selbst harmlose Likes oder Kommentare der Familie widersprächen ihrem Wunsch nach Ruhe und Privatsphäre. So folgte schlussendlich der eingeschränkte Kontakt über ihre Anwälte.