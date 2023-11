Fans feiern Nazi-Meme: Finch findet klare Worte

Berlin - Besucher eines Erntefestes im Landkreis Vorpommern-Greifswald skandieren rechte Parolen, eine Aufnahme geht in den sozialen Medien viral . Auch einige Fans von Finch (33) haben offenbar kein Problem mit dem widerwärtigen Clip - der Rapper distanziert sich.

Mit Fans vom rechten Rand will Rapper Finch (33) nichts zu tun haben. © Screenshot/X/ZeronnyLS, Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

Auf Instagram postete der "Abfahrt"-Interpret kürzlich einen alten Live-Clip und schrieb dazu: "Damals ... als der Song noch nicht zerstört wurde."

In der Aufnahme sieht man den Noch-Vokuhila-Finch, der zu Gigi D'Agostinos "L'Amour Toujours" die Menge anheizt - jenem Italo-Dance-Hit von 1999 also, zu dessen Melodie das enthemmte Publikum in der Gemeinde Bergholz Mitte Oktober "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" grölte.

Das Problem bei der Sache: Viele der Finch-Fans hatten in den Kommentaren eben KEIN Problem mit den Schauergesängen der Bergholzer Freizeit-Nazis. "Der neue Songtext ist super" und "Der Song wurde nicht zerstört ... er wurde revolutioniert", ließen einige User ihrer Begeisterung in den Kommentaren freien Lauf.

Das wollte Finch nun so nicht stehen lassen. Schließlich gilt der Rapper als so etwas wie der inoffizielle Fürsprecher für ostdeutsche Befindlichkeiten. Und rechte Parolen, die an die dunkelsten Baseballschläger-Jahre erinnern, gehen für den Brandenburger gar nicht!

"Das ist nicht meine Fanbase", regte sich Finch auf. Stattdessen handele es sich um "irgendeine rechte Bubble, die sich da rumtreibt".