Fans in großer Sorge: Hat Christina Aguilera die Abnehmspritze genommen?

Auf ihrem Instagram-Kanal bezweifelten einige Fans, dass die Sängerin tatsächlich Sport treibt - und stellten die Vermutung an, sie habe lediglich dank Ozempic so stark abgenommen.

Ein von Fans aufgenommenes Video der Pop-Ikone, die sich am Freitag in West Hollywood aufhielt, ging auf der Plattform X viral.

In Anspielung auf ihren Hit "What A Girl Wants" aus dem Jahr 1999 schrieb jemand zu dem Video: "Ozempic ist nicht das, was ein Mädchen will oder was ein Mädchen braucht."