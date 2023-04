Frau von Bayern-Star Hernández hat die Nase voll und lässt mit Instagram-Story Bombe platzen!

Amelia Lorente (35) hat auf Instagram für Aufsehen gesorgt und schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann Lucas Hernández (27) erhoben. © Screenshot/Instagram Amelia Lorente

"Jetzt kannst du aufhören, ein doppeltes Spiel zu spielen", schrieb Amelia Lorente in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Story auf der Social-Media-Plattform an den 27-Jährigen gerichtet, der von ihr zur Sicherheit auch noch verlinkt wurde.

Um keine Zweifel an ihrer Intention und dem Inhalt aufkommen zu lassen, legte die 35-Jährige nach. "Ich überlasse ihn dir, Cristina Buccino", ergänzte Lorente - natürlich abermals inklusive Verlinkung.

Abschließend ließ die Influencerin mit Blick auf den gemeinsamen Nachwuchs Martin (4) und Nieves (10 Monate) nochmals eine sehr deutliche Erinnerung folgen. So solle Hernández nicht vergessen, dass er zwei Kinder habe, "die du nicht besuchen kommst".

Viel ist zum Privatleben der angeblichen Affäre des 27-Jährigen nicht bekannt. Die Italienerin soll in der Vergangenheit aber auch mit Superstar Cristiano Ronaldo (38) zu dessen Zeit bei Juventus Turin angebandelt oder es zumindest versucht haben.

In der Ehe von Hernández und Lorente gab es bereits früher viele Höhen und Tiefen. Trauriger Höhepunkt: Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung auf offener Straße hatten sich sogar Gerichte mit dem Paar befassen müssen.