Felix Lobrecht kündigt XXL-Comedy-Pause an: Was er stattdessen machen will
Berlin - Zieht er es diesmal wirklich durch? Nächste Woche geht Felix Lobrecht (37) wieder auf Tour. Es dürfte die vorerst letzte für eine längere Zeit sein. Der Neuköllner Spaßvogel kündigt in der aktuellen Podcast-Folge von Gemischtes Hack eine Comedy-Auszeit an. Stattdessen will der 37-Jährige einen neuen Weg einschlagen.
"Ich mache jetzt auf jeden Fall - das habe ich mir richtig vorgenommen - nach diesem Jahr wieder eine Comedy-Pause. Das ist ein guter Moment, Pause zu machen - für zwei, drei Jahre", so Lobrecht.
Sein Gegenüber, der wunderbare Tommi Schmitt (37), kann das aber noch nicht so richtig glauben. "Machst du das wirklich? Wir erinnern uns an dein Pausen-Jahr: Da warst du jeden zweiten bei World Wide Wohnzimmer", will der Gladbach-Fan wissen.
Zur Erinnerung: Schon vor drei Jahren kündigte Lobrecht eine einjährige Pause an, um sich dann nach nur wenigen Wochen Freizeit doch wieder in Arbeit zu stürzen. Kurioserweise ist da dann sein aktuelles Comedy-Programm "Sell Out" entstanden.
Jetzt aber will der Komiker sein Vorhaben auch wirklich durchziehen. "Darauf freue ich mich. Dann kann ich Sachen probieren, für die ich sonst keine Zeit hatte."
Felix Lobrecht will Schauspieler werden
Zum Beispiel Techno. Seit einiger Zeit hat der einstige Deutschrap-Fan seine Leidenschaft für elektronische Musik entdeckt, hat unter dem Namen Azzle 447 auch schon einen Song veröffentlicht. Neben der Musik hat der Podcast-Star aber noch etwas anderes ins Auge gefasst: die Schauspielerei.
"Ich habe das nur ganz klein hier und da probiert. Es ist halt relativ anstrengend, weil du extrem viel warten musst. Du musst immer auf Abruf sein", so Felix. "Das Endprodukt ist halt so geil. Das reizt mich eigentlich schon, seit ich ein Kind bin."
Erste Erfahrungen konnte der gebürtige Berliner schon sammeln. In seiner Romanverfilmung "Sonne und Beton" hatte er einen kurzen Gastauftritt und auch in der ZDF-Serie "Hungry" ist er in einer Nebenrolle zu sehen. Folgen jetzt weitere TV-Rollen?
Auswirkungen auf Gemischtes Hack dürfte die Pause zumindest nicht haben. Das Erfolgsduo hat den Vertrag erst im Mai 2025 verlängert.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa