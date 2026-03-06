Felix Lobrecht kündigt XXL-Comedy-Pause an: Was er stattdessen machen will

Berlin - Zieht er es diesmal wirklich durch? Nächste Woche geht Felix Lobrecht (37) wieder auf Tour. Es dürfte die vorerst letzte für eine längere Zeit sein. Der Neuköllner Spaßvogel kündigt in der aktuellen Podcast-Folge von Gemischtes Hack eine Comedy-Auszeit an. Stattdessen will der 37-Jährige einen neuen Weg einschlagen.

Felix Lobrecht (37) kündigt eine längere Pause an. © Jens Kalaene/dpa

"Ich mache jetzt auf jeden Fall - das habe ich mir richtig vorgenommen - nach diesem Jahr wieder eine Comedy-Pause. Das ist ein guter Moment, Pause zu machen - für zwei, drei Jahre", so Lobrecht.

Sein Gegenüber, der wunderbare Tommi Schmitt (37), kann das aber noch nicht so richtig glauben. "Machst du das wirklich? Wir erinnern uns an dein Pausen-Jahr: Da warst du jeden zweiten bei World Wide Wohnzimmer", will der Gladbach-Fan wissen.

Zur Erinnerung: Schon vor drei Jahren kündigte Lobrecht eine einjährige Pause an, um sich dann nach nur wenigen Wochen Freizeit doch wieder in Arbeit zu stürzen. Kurioserweise ist da dann sein aktuelles Comedy-Programm "Sell Out" entstanden.

Jetzt aber will der Komiker sein Vorhaben auch wirklich durchziehen. "Darauf freue ich mich. Dann kann ich Sachen probieren, für die ich sonst keine Zeit hatte."