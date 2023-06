Felix Lobrecht: So krass hat sich der Comedian im Laufe der Jahre verändert

Porträts einer Jugend in der Gropiusstadt: Comedian Felix Lobrecht (34) hat ein paar alte Aufnahmen ausgepackt. © Screenshot/Instagram/felix_lobrecht, Jörg Carstensen/dpa (Bildmontage)

Der 34-Jährige gilt als Frauenschwarm in der deutschen Comedy-Szene und legt bekanntermaßen viel Wert auf sein Äußeres. Doch von den Tagen als kleiner Bub, der sich auf den rauen Straßen der Neuköllner Gropiusstadt beweisen muss, bis zum Gucci-Dress auf dem roten Berlinale-Teppich war es ein weiter Weg.

Das bewies Felix seinen Fans nun auch mit zwei Collagen, die er in seiner Instagram-Story postete - und mit denen er zugleich seine frisch erworbenen Bildbearbeitungs-Skills zur Schau stellen wollte. O-Ton: "Und ja, ich habe die Funktion 'Ausschneiden' in 'Fotos' entdeckt."

Da ist der 14-jährige Felix mit Gelfrisur, Silberkette und Eyebrow-Cut, dem man jedoch angesichts des schüchternen Blicks den harten Typen noch nicht so recht abnehmen mag.

Gefährlicher wirkt der Comedian da schon mit 16 Jahren, als er sich mit Tyson-Schnitt zeigt. Die Kult-Frisur - die Haare an den Seiten und am Hinterkopf auf null, das Deckhaar etwas länger - war in den Nullerjahren Pflicht für alle Streetfighter und Kleingangster in Berlin.

Und natürlich für alle, die so rüberkommen wollten...