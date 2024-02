Felix Neureuther wettert wegen Bildungspolitik: "Die Obersten kapieren es einfach nicht"

An deutschen Schulen sieht der dreifache Familienvater Nachholbedarf in Sachen Sport und Bewegung.

80 Prozent der Jugendlichen in Deutschland bewegen sich einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge zu wenig. Besonders betroffen sind demnach Mädchen.

Ex-Schalke-Trainer Manuel Baum (44) war zu Gast in Neureuthers Podcast. © Martin Meissner/AP POOL/dpa

"Irgendwann müssen wir doch aber versuchen, da eine Lösung zu finden, dass wir ein vernünftiges System für die wichtigsten Menschen haben, die es in unserem Land gibt. Und das sind nun mal die Kinder."

Aufgrund der komplizierten Bürokratie in Deutschland dauere es aber lange, etwas umzusetzen. In der Zwischenzeit seien fünf verschiedene Personen für das Thema verantwortlich.

"Dem einen ist es wichtiger, dem anderen ist es nicht so wichtig. Und dann schiebt der das wieder da hin. Das ist eigentlich das, was mich ehrlich gesagt, so aufregt", so Neureuther.

Baum stimmt dem Ex-Skirennläufer voll und ganz zu: "Wenn ich das Thema wirklich fördern möchte, dann muss es Vorgaben geben, die einzuhalten sind. Das ist die Aufgabe der Bildungspolitik."

