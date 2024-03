Felix Neureuther: Wie der Ex-Ski-Star den Unmut eines Profi-Fußballers auf sich zog

Garmisch-Partenkirchen - Felix Neureuther (39) würde diese Geschichte am liebsten vergessen!

Felix Neureuther (39) wurde eine freundschaftliche Geste zum Verhängnis. © Michael Kappeler/dpa

Der Ex-Ski-Star wurde beim "Ski-Talk" vom Schweizer "Blick" auf die Anekdote aus seiner aktiven Zeit angesprochen. Erst auf Nachfrage erinnerte sich an die Situation, als er in einem Hotel in Sölden auf die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami (32) und ihren Ehemann Valon Behrami (38) traf.

"Es war ein Abendessen in einem Hotel in Sölden. Ich kenne die Lara ja auch wirklich schon sehr lange", erzählte der 39-Jährige. "Da habe ich ihr nur die Hand auf ihre Schulter gelegt und gefragt: 'Hey Lara, alles klar?'"

Valon Berahmi, der während seiner Profi-Kicker-Karriere unter anderem für den Hamburger SV und die Schweizer Nationalmannschaft spielte, war davon "nicht so begeistert", erinnerte sich Neureuther.

Der heutige TV-Experte, der seine Karriere im März 2019 beendete, traut Lara Gut-Behrami trotz ihres "fortgeschrittenen Skifahreralters" viel zu: "Sie wird meiner Meinung nach den Gesamtweltcup gewinnen."