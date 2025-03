Fernanda Brandão zweifelte an Comeback: "War nicht klar, ob ich zurück möchte"

Fernanda Brandão (41) wurde vor sechs Monaten zum zweiten Mal Mama. Jetzt ist sie zurück im Job. © Screenshot/Instagram/fernanda_brandao

Seit mehr als 20 Jahren ist sie mittlerweile im Business unterwegs. 2004 schaffte Brandão als Sängerin der Band "Hot Banditoz" den Durchbruch, es folgte ein Job in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar", zudem arbeitete sie als Model und Moderatorin und setzte sich für indigene Völker im Regenwald ein.

Dann folgte die Geburt ihrer Kinder. Tochter Aurora ist mittlerweile drei Jahre alt, Sohn Arius sechs Monate. "Nach der Geburt meiner Tochter war überhaupt nicht klar, möchte ich zurück?", verriet die 41-Jährige jetzt in einem RTL-Interview. "Jetzt, seitdem mein Sohn auf die Welt gekommen ist, ist es anderes. Ich fühle mich klarer, was ich will, wohin ich gehen möchte."

Sie möchte den Spagat zwischen Mamasein und Job schaffen. Dazu zählt auch, mitten in der Nacht aufzustehen und von Hamburg aus für einen Job nach Paris zu fahren. "Als Mama macht man das, weil man natürlich nicht am Vorabend anreisen möchte und die Kleinen zu Hause alleine lassen will", erklärte die gebürtige Brasilianerin. "Man ist innerlich so zerrissen. Natürlich möchte man arbeiten, wieder präsent sein, aber du willst auch für deine Kinder da sein."

Lange Zeit war sogar unklar, ob sie ihren jetzigen Model-Job in Paris überhaupt antreten könne. Es fehlte die passende Kinderbetreuung. Weil Brandão auf eine Nanny verzichten möchte, müssen ihre Mutter und ihr Ehemann Roman aushelfen.