Fiona Erdmann kehrt nach Dubai zurück: "Meine Kinder brauchen ihren Vater"

Berlin/Dubai - Trotz anhaltender Spannungen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist das deutsche Model und Influencerin Fiona Erdmann (37) mit ihren Kindern in ihre Wahlheimat Dubai zurückgekehrt.

Fiona Erdmann (37) lebt schon seit sieben Jahren in Dubai. © Fatima Shbair/AP/dpa, Instagram/Fiona Erdmann

Ausschlaggebend für die Entscheidung sei vor allem die monatelange Trennung von ihrem Ehemann Mohamad El Kurdi (32) gewesen, die die Familie stark belastet habe.

Das Ex-GNTM-Model hatte seine Heimatstadt Anfang März gemeinsam mit seinem Mann und den drei Kindern in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verlassen, nachdem Raketen- und Luftabwehraktivitäten auch in Dubai deutlich wahrnehmbar gewesen waren. Die Familie floh zunächst in den benachbarten Oman, wo sie in der Hauptstadt Maskat Schutz suchte. Von dort aus plante Erdmann mit den Kindern eine Weiterreise nach Sansibar, um Abstand von der angespannten Lage zu gewinnen.

Doch bereits am Flughafen kam es zu unerwarteten Komplikationen. Ihr Ehemann durfte aufgrund kurzfristig verschärfter Einreisebestimmungen nicht mitreisen. Erdmann schilderte der "Bild"-Zeitung die Situation mit den Worten: "Wir hatten entschieden, nach Sansibar zu fliegen, und online sah zunächst alles unkompliziert aus. Uns wurde gesagt, dass libanesische Staatsbürger problemlos einreisen können. Am Schalter der Airline kam dann plötzlich die Information, dass es neue, strengere Regelungen gibt und libanesische Staatsbürger nicht mehr einfach einreisen dürfen."

Weiter erklärte sie dem Blatt: "Es hieß außerdem, dass es von der Airline abhängt und letztlich auch vor Ort am Zoll in Sansibar entschieden wird. Am Ende durfte er nicht mitfliegen und musste im Oman bleiben." Während Erdmann mit den Kindern weiterreiste, blieb ihr Mann zurück.