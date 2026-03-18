Darum kehrt Fiona Erdmann (noch) nicht nach Dubai zurück: "Es ist echt richtig beschissen"

Berlin - Als auch Dubai vom Iran ins Visier genommen wurde, packte Fiona Erdmann (37) in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ihre Sachen . Die Familie flüchtete in den Oman, betonte von dort aus, wie sicher es trotz Raketen und Drohnenangriffen in der Glitzer-Metropole sei.

Fiona Erdmann (37) lebt schon seit sieben Jahren in Dubai. © Fatima Shbair/AP/dpa, Instagram/Fiona Erdmann

Den Oman hat das Ex-GNTM-Model inzwischen verlassen. Stattdessen lässt es sich die Familie auf Sansibar gut gehen. Das bleibt auch erst mal so, obwohl sie es laut eigener Aussage kaum erwarten kann, wieder im Influencerparadies zu sein.

Die 37-Jährige ist zuletzt in die Kritik geraten, weil sie und andere Influencer immer wieder betonten, wie sicher es in Dubai sei - obwohl sie gar nicht mehr vor Ort ist.

Daran wird sich auch zwei Wochen nach der Flucht erst mal nichts ändern. Der Grund: die unsichere Fluglage. Noch immer ist der Luftraum über Dubai massiv beeinträchtigt, durch den Angriff auf einen Tanklaster nahe dem Flughafen hat sich die Lage gar verschlechtert.

"Das Problem ist, dass der Flugverkehr immer wieder eingestellt wird und ich nicht alles packen will, um dann mit drei Kindern am Flughafen festzusitzen. Das kommt für mich nicht infrage", erklärt die brünette Beauty in ihrer Instagramstory. "Mal kann man fliegen, mal kann man nicht fliegen. Es ist echt richtig beschissen."