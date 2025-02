Fiona Erdmann zum dritten Mal Mama: "Magischer Moment"

Fiona Erdmann (36) hat gerade ihr drittes Kind auf die Welt gebracht. Auch die großen Geschwister freuen sich. © Screenshot/Instagram/fionaerdmann (Bildmontage)

"Wow … die letzten fünf Tage waren extrem emotional, aufregend, anstrengend, überwältigend, aber voller Liebe", meldete sich Fiona Erdmann auf Instagram bei ihren rund 474.000 Followern.

Dazu postete die Influencerin ein süßes Video mit Ausschnitten aus dem Krankenhaus kurz vor und kurz nach der Geburt. "Ein magischer Moment", schrieb Fiona.

Bereits am Samstag hatte die frühere GNTM-Teilnehmerin die frohe Botschaft in einem Instagram-Post verkündet: "Unser kleiner Schatz ist endlich bei uns! Am 12.02.2025 um 5:30 Uhr ist unser Sohn mit 52 cm und 3.770 g gesund und putzmunter auf die Welt gekommen."

Dazu teilte Fiona ein Bild, auf dem sie den kleinen Kopf ihres Sohnes, auf dem schon erstaunlich viele dunkle Haare zu sehen sind, zärtlich küsst.

In der jüngeren Zeit habe es auch einige "Aufs und Abs" gegeben, gab Fiona Erdmann zu. Doch von diesen wolle sie erst in ein paar Tagen berichten. Aktuell genieße sie einfach die Zeit in ihrer "kleinen Familien-Bubble".