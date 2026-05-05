Große Sorge bei Sonya Kraus: Darum war es so still um die Moderatorin
Frankfurt am Main - In einem neuen Reel hat sich Moderatorin Sonya Kraus (52) kürzlich nach längerer Pause bestens gelaunt bei ihrer Instagram-Community gezeigt. Der Grund für ihre Freude: Hündin Funny geht es wieder gut!
Und das sah etwa zwei Wochen zuvor noch ganz anders aus. Da hatte sich eine sehr besorgt wirkende Sonya ebenfalls in einem Reel an ihre Followerinnen und Follower gewandt.
"Jetzt weiß ich auch, warum ich bei 'Let's Dance' ausgeschieden bin", hatte sie da kurz nach ihrem Ende bei der Tanzshow gesagt. Denn so habe sie viel Zeit gehabt, mit Funny zu schmusen. Und dabei entdeckte sie einen Knoten an einer Vorderpfote der Hündin.
"Ich hätte das nicht entdeckt, wenn ich die ganze Zeit beim Tanztraining gewesen wäre", war sich die Frankfurter Blondine da sicher. Es folgten diverse Besuche beim Tierarzt und schließlich war klar: Die schon ältere Funny muss wieder einmal operiert werden.
"Morgen geht's für mein Mädchen drei Stunden unters Messer", hatte Sonya angekündigt.
Jetzt kam also die Entwarnung. "Funny hat's ganz gut überstanden", freute sich das frühere Model zu Beginn seines Reels.
Anstrengende Wochen für Sonya Kraus nach Funnys Operation
Allerdings seien die vergangenen Wochen anstrengend gewesen, berichtet Sonya. Funny hatte zunächst wegen der Wunde kaum laufen können, Treppensteigen ging gar nicht. Also campierte Sonya kurzerhand mit ihr im Wohnzimmer und schleppte die alles andere als kleine Hündin in der Gegend herum.
Jetzt könne Funny aber immerhin bereits wieder humpeln - sehr zur Freude von Sonyas Rückens, betonte die erleichterte Moderatorin.
Das einzige Problem weiterhin: die regelmäßigen Besuche beim Tierarzt. Denn Funny möge es überhaupt nicht, wenn sie fremde Menschen anfassten. "Für das Wrestling beim Tierarzt gibt's noch harte Drogen", schrieb Sonya dazu mit einem zwinkernden Emoji.
"Die Sonne scheint und meine Funny bleibt noch ganz lang bei uns. Danke liebes Universum", schloss sie ihr Reel, für das es selbstverständlich jede Menge Herzchen aus der Community gab.
Titelfoto: Bild-Montage: Silas Stein/dpa, Screenshot Sonya Karaus/Instagram