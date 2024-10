Fitness-Influencerin spricht deutliche Warnung aus: "Das ist nicht normal"

Lea Künzl (28) alias Lealoveslifting beschäftigte sich kürzlich mit dem Thema des ständigen Hungergefühls trotz übermäßiger Nahrungszufuhr. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

In einem aktuellen Instagram-Reel wandte sich die 28-Jährige, die ihren Followern wohl eher als Lealoveslifting bekannt ist, mit einem Thema an ihre rund 112.000 Fans, welches auch sie in der Vergangenheit nicht unberührt ließ. "Hilfe Lea, ich habe meinen Magen so krass ausgedehnt und werde nie satt."

Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass Menschen, die in einer derartigen Spirale gefangen sind, tagtäglich nur zwei Welten kennen. Entweder stets hungrig zu sein oder derart vollgegessen zu sein, dass man sich wie kurz vor dem Platzen fühle.

Dabei mache es ihrer Erkenntnis nach auch keinerlei Unterschied, wie qualitativ hochwertig die entsprechende Mahlzeit gewesen sei. Selbst gutes Essen im Restaurant löste in früheren Zeiten auch bei ihr immer noch den Impuls aus, nochmals mindestens die gleiche Menge an Nahrung zu sich zu nehmen, um überhaupt das Gefühl zu haben, etwas im Magen zu haben.

In Richtung ihrer Abonnenten, die unter Umständen vom selben Problem geplagt sind, sprach sie eine deutliche Warnung aus: "Nein, das ist nicht normal." Das Tückische hieran: Oftmals manövrierten sich die Betroffenen schleichend und unbemerkt in diese Lage.

Auch sei es keinesfalls eine gute Ernährungsform, sich den kompletten Tag über mit dem Essen zurückzuhalten, um dann abends teils kiloweise Essen in sich hineinzustopfen. Einzige - wenn auch nicht ganz einfache - Lösung laut Lea: Portionen reduzieren, ausreichend Protein zu sich nehmen und allem voran - durchhalten!