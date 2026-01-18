Fler gibt verschuldeten Fans Tipps - und rät ihnen zu Glücksspiel

Berlin/Zypern - In einem neuen Clip rät Fler (43) verschuldeten Fans dazu, es mit Glücksspiel zu probieren - natürlich auf seiner eigenen Plattform.

Fler (43) lebt inzwischen auf Zypern. © Screenshot/Instagram/Fler

In dem Instagram-Reel sitzt der Berliner Rapper Fler in einer Küche, während neben ihm eine Geldzählmaschine rattert. Auf dem Tisch türmen sich bereits dicke Geldbündel.

Eine Stimme aus dem Off fragt, ob Fler dem Rapper Kianush (38) nicht noch 50.000 Euro schulde. Fler verzieht daraufhin lediglich das Gesicht und wirft demonstrativ einen Stapel Geld in Richtung Kamera.

Im nächsten Moment erscheint der Schriftzug seiner neuen Website: "Flerbonus" – ein Portal, über das er offenbar für Online-Casinos wirbt. Zu dem Clip schreibt Fler: "Wenn du Schulden hast geh auf www.flerbonus.com."

Noch vor wenigen Monaten soll Fler selbst in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt haben. Im Sommer 2025 zog er – nach der Trennung von seiner Freundin und dem Tod seiner Mutter – nach Zypern.

Dort genießt er nicht nur den mediterranen Lebensstil, sondern vor allem auch steuerliche Vorteile und ein neues Betätigungsfeld: das lukrative Geschäft mit Casino-Streams.