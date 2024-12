"Forsthaus Rampensau"-Star Béla Klentze: "Ich weiß, wie gefährlich Drogen sind"

Béla Klentze (36) neben zwei "überfallenen" Bankangestellten. © YouTube/"Come Spirit Come"

Seine Band "Stairway To Violet" überfällt im Heiligabend frisch erschienenen Musikvideo zu "Come Spirit Come" eine US-Bankfiliale in Los Angeles.

Im Gebäude reißen sich Béla, seine fiktive Partnerin Naomi Treinies und die anderen Bandmitglieder die mit bunten Haaren gepimpten Sturmhauben von den Köpfen. Naomi legt sich ein Blättchen auf die Zunge und schluckt es runter, dann beginnt der Trip.

Die Angestellten können nur geschockt zusehen, wie Béla & Co. völlig eskalieren. Nach und nach bekommen aber auch die Überfallopfer etwas von den Substanzen eingeflößt, befinden sich dann selbst in einer Parallelwelt, erleben alles viel intensiver.

Im TAG24-Interview erklärt der 36-Jährige, wie es zur Song-Idee und dem Video kam.