Foto-Fundstück: GZSZ-Star Susan Sideropoulos feiert 90er-Revival

Das Bild sei im Februar 1996 entstanden, verrät die Blondine - in jenem Jahr also, in dem sie im Alter von 15 Jahren ihre Jugendliebe und heutigen Ehemann Jakob Shtizberg kennenlernte.

In jedem Fall trifft die Schauspielerin mit dem Foto, das sie nun auf Instagram teilte, den Nerv der Zeit: Ob Plateau-Buffalos, Baggy Pants, Mittelscheitel oder Eurodance - nicht nur in der Mode liegen die 90er wieder voll im Trend!

Susan Sideropoulos wurde durch ihre Rolle als Verena Koch in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. © Georg Wendt/dpa

Alles würde die 42-Jährige aber heute nicht mehr so tragen: "Ich glaub' diese - dunkle Lippenumrandung und ihnen ganz hell - Trauma, werde ich nie ganz verarbeiten", schreibt Susan und schiebt ein paar Lach-Emojis hinterher.

Die Fans lassen sich gerne mit auf Susans Zeitreise in das Jahrzehnt nehmen, in denen Boy- und Girl-Groups die Charts dominierten. "Bin absolut bei dir! Ich erinnere mich noch an die Backstreet Boys, Spice Girls, Bravo, Tamagotchi und Jojo", schwelgt eine Nutzerin in Erinnerungen.

Eine andere erinnert sich: "Schlaghosen, Schnullerkette (war angeblich hip) Tattoo-Halskette und die kleinen Radios von McDonald's - ich hatte Bro'Sis und No Angles. War eine tolle Zeit."

Erst vor Kurzem hatte die 42-Jährige ihre Fans mit einem nostalgischen Schnappschuss überrascht. Das Bild zeigte die kleine Susan als großen Barbie-Fan im zarten Alter von sechs Jahren.