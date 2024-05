Ex-Energy-Franzi tauft Gewinn auf kuriosen Namen: "Wissen nicht, wie Heinz-Dorothee sich identifiziert"

Franziska Mühlhause (33) mit ihrer Schwester und dem neuen Plüsch-Mitbewohner. © Montage: instagram/franzimupu

Die alte-neue Radio-Stimme meldet sich gemeinsam mit ihrer Schwester bei Instagram - beide lachen in einem Video herzhaft in die Kamera.

"Wir sind hier gerade unterwegs, bei uns ist Jahrmarkt in Nordhausen und wir waren jetzt an der Losbude", beginnt die Thüringerin die Erklärung für das fröhliche Gelächter. "Und wir haben etwas mit nach Hause genommen, was jetzt mit bei uns einzieht."

Daraufhin holt die 33-Jährige ein weißes Plüschtier raus - offenbar ein gewonnenes Kuschel-Alpaka. Das neueste Familienmitglied wird auch direkt mit Namen vorgestellt: "Guckt mal, wie geil ist das denn? Das ist Heinz-Dorothee!"

Der Grund für die ungewöhnliche Kombination: "Jetzt ist die Frage, warum Heinz-Dorothee? Weil wir nicht wissen, wie Heinz-Dorothee sich identifiziert" - und so fühle sich der Vierbeiner auf jeden Fall angesprochen - Logisch!