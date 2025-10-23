Frauke Ludowig unterzieht sich Beauty-OP: "Als wenn du einen Hähnchenschenkel brichst"

Köln - Frauke Ludowig (61) machte ihren Fans kürzlich ein überraschendes Geständnis: Die "Exclusiv"-Moderatorin hat sich zwecks Schönheits-OP unters Messer gelegt, dabei jedoch einen eher ungewöhnlichen Eingriff vornehmen lassen.

Frauke Ludowig (61) hat sich für die Schönheit unters Messer gelegt und berichtete in ihrem Podcast nun ganz offen über ihre Erfahrungen. © Thomas Banneyer/dpa

Wie die zweifache Mutter in dieser Woche in ihrem Podcast "Frau Keludowig und Tine - exclusiv und ungeschminkt" (Folge 49, "Kleine Muschel") erzählt hatte, störte sie sich nämlich an einem Körperteil, den die Außenwelt gar nicht so häufig zu Gesicht bekommt: ihren Füßen.

So hatte sich Frauke dazu entschieden, sich einen ihrer Zehen verkürzen zu lassen, und schilderte das Erlebnis recht drastisch gegenüber ihrer Podcast-Partnerin, Stylistin Tine Siepmann, der es dabei beinahe die Schuhe ausgezogen hätte.

Nachdem der Arzt ihres Vertrauens nämlich eine Betäubungsspritze positioniert hatte, um den Eingriff vorzunehmen, hatte die RTL-Moderatorin den Mediziner glatt gefragt, ob sie bei der Mini-Operation zugucken dürfe. Das habe der Doktor jedoch vehement abgelehnt, wie Frauke berichtete und ihn mit den Worten zitiert: "Auf gar keinen Fall, weil dann fallen Sie in Ohnmacht!"

Die Kölnerin sei dann auch selbst froh gewesen, dass sie doch nicht zugeschaut habe, wie sie ihrer Freundin eindrücklich schilderte und dabei ein Detail nannte, das Tine fassungslos machte! "Da wird richtig so ein Zeh-Teil mit der Zange rausgeknackt - als wenn du einen Hähnchenschenkel brichst", erzählte Frauke unverblümt.