Für seine Kinder: Charlie Sheen seit Jahren trocken! Hollywood-Comeback in Arbeit

Kalifornien (USA) - Nicht nur vor der Kamera mimte Charlie Sheen (58) in der TV-Serie "Two and a Half Men" den Trinker: Auch im realen Leben war der Alkohol sein täglicher Begleiter. In den letzten sechs Jahren blieb es still um den Schauspieler, der an seiner Sucht arbeitete und seine Kinder großzog. Nun ist Sheen bereit für ein Comeback.