"Full House"-Kollege hat Krebs: John Stamos wegen Fake-Glatze heftig angefeindet

Bob Saget (†65, v.l.n.r.), John Stamos (61) und Dave Coulier (65) 2016 bei der Premiere von "Fuller House". © Frederick M. Brown / Getty Images via AFP

Vor rund sechs Wochen wurde Coulier mitgeteilt, dass er unter einem Non-Hodgkin-Lymphom leide. Die Krebserkrankung hat bereits die dritte Stufe erreicht. Die Überlebenschancen stehen dennoch gut, die Chemotherapie hat längst begonnen.

Aus Solidarität postete John Stamos auf seiner Insta-Seite drei Bilder von sich und seinem früheren Kollegen. Dabei ist Coulier mit einer behandlungsbedingten, frisch rasierten Glatze zu sehen. Auch Stamos zeigte sich ohne Haare - seine Glatze war aber alles andere als echt!

"Es gibt nichts Besseres, als eine Glatzenkappe aufzusetzen und mit ein paar Photoshop-Fähigkeiten anzugeben, um meinem Bruder Dave Coulier etwas Liebe und Solidarität zu zeigen", schrieb er zu den Fotos.

"Du gehst mit so viel Kraft und Positivität damit um – das ist inspirierend. Ich weiß, dass du das durchstehen wirst, und ich bin stolz, dir auf jedem Schritt des Weges zur Seite zu stehen. Ich liebe dich", schloss Stamos seinen eigentlich rührenden Post.

Doch viele Fans reagierten nicht so, wie der 61-Jährige vielleicht erwartet hätte. In den Kommentaren wurde dem Schauspieler vorgeworfen, dass seine Unterstützung genau so fake sei, wie seine Glatze.

Dem US-Amerikaner wurde übelgenommen, sich die Haare nicht wirklich zu rasieren, sondern nur herumzualbern.