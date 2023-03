07.03.2023 09:45 Fynn Kliemann feiert Instagram-Comeback mit kotzenden Hunden

So hatten sich Fynn Kliemanns (34) Follower sein Comeback nicht vorgestellt: Der Influencer meldete sich am Montag in seiner Story mit kotzenden Hunden zurück.

Von Bastian Küsel

Titelfoto: Fotomontage: Instagram/fimbim