Verfahren gegen Fynn Kliemann eingestellt: Jetzt äußert sich der YouTuber

Hamburg - Das Verfahren gegen den YouTuber und Musiker Fynn Kliemann wurde eingestellt. Via Instagram nahm der 34-Jährige jetzt auch dazu Stellung, wie die vergangenen Monate für ihn persönlich liefen und was er aus dieser Zeit mitnimmt.

Wurde im Verfahren gegen ihn von allen Vorwürfen freigesprochen: YouTuber Fynn Kliemann (34). © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Verfahren wegen Betrugs in Zusammenhang mit Masken-Geschäften war von der Staatsanwaltschaft Stade im Juni vergangenen Jahres eröffnet worden.

Den Ermittlungen der Polizei, die letztendlich in der Eröffnung des Verfahrens mündete, waren schwere Vorwürfe von TV-Satiriker Jan Böhmermann (42) vorausgegangen.

Jan Böhmermann hatte dem Influencer ("Kliemannsland") vorgeworfen, für Masken, die Kliemann - dem es laut eigener Aussage in der Sache nicht ums Geldverdienen ging - vermeintlich gespendet hatte, doch Geld kassiert zu haben.

Zudem sollen die Masken, die Kliemann Flüchtlingen zur Verfügung stellte, nicht, wie behauptet, fair in Europa, sondern unter fragwürdigen Bedingungen in Asien hergestellt und teilweise fehlerhaft, also unbrauchbar, gewesen sein.