Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro: Alles aus und vorbei bei dem Bachelorette-Couple

Berlin - Ihr Liebes-Glück liegt in Trümmern: Fynn Lukas Kunz (26) und Jennifer Saro (28) sind kein Paar mehr.

Jennifer Saro (28) und Fynn Lukas Kunz (26) waren seit August vergangenen Jahres ein Paar. © screenshot/instagram/jennifer.saro (Bildmontage)

"Fynn und ich haben uns getrennt. Wir haben uns im Guten getrennt. Fynn ist ein toller Mensch, aber wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht die richtigen Partner füreinander", teilte das Bachelorette-Babe auf Instagram mit.

Das Paar sei sogar zwischenzeitlich zusammengezogen, doch am Ende habe es zwischen den beiden nicht gepasst.

"Wenn man so unterschiedlich ist in so grundlegenden Dingen, dann muss man sich das einfach eingestehen", erklärte die 28-Jährige weiter. Ein Rosenkrieg oder eine Schlammschlacht sei nicht zu befürchten. Demnach sei nichts Schlimmes vorgefallen.

Fynn Lukas äußerte sich ebenfalls zur Trennung. "Ich habe zwei wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich in den letzten Monaten so viel erlebt habe", berichtete er. Dafür sei er sehr dankbar. Gemeint sind hierbei Jennifer und ihr Sohn.