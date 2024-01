"Gang runterschalten": Schwer kranke Influencerin sieht nach Hassnachricht rot

Eine User-Nachricht zu ihrem Dating-Verhalten machte Greta Engelfried (24) rasend. © Montage: Instagram/greta_e_

Schon vor dem Jahreswechsel musste die Wahl-Berlinerin in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Lange Zeit war überhaupt nicht klar, welche Diagnose bei der 24-Jährigen genau vorliegt. Erst einige Tage später stellte sich heraus, dass bei der Influencerin infektiöse Mononukleose - besser bekannt als Pfeiffersches Drüsenfieber - vorliegt.

Mittlerweile konnte Greta die Klinik zwar wieder verlassen, körperlich ist sie aber weiterhin sichtlich mitgenommen und kaum in der Lage, ihren alltäglichen Aktivitäten nachzukommen. So musste sie einige Kooperationen verschieben, was nur aufgrund verständnisvoller Kunden möglich war und ihr so ihre vorerst ausbleibenden Einnahmen nicht gänzlich wegfielen.

Während sich die einstige "Love Island"-Kandidatin weiter im heimischen Bett erholte, vertrieb sie sich und ihren über 130.000 Follower die Zeit mit einer Fragerunde, in der unter anderem weiter darüber gerätselt wurde, wie sie sich die Form des Epstein-Barr-Virus (EBV) eingefangen haben könnte.

Die Vermutung fiel unter anderem auch auf ihre Zeit in Südostasien, wo sie rund vier Wochen lang unter anderem durch Bali, Indonesien und Thailand tingelte. Ein User trat Greta mit einer privaten Nachricht dann aber doch etwas zu nahe.

So war dieser sich nahezu sicher, dass ihre Erkrankung mit EBV unweigerlich mit ihrem vermeintlich exzessiven Datingverhalten in Zusammenhang stehe.