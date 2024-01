Influencerin mit Botschaft aus Klinik: "Können nichts mehr für mich machen"

Frankfurt am Main/Berlin - Influencerin Greta Engelfried ("Love Island") wurde während einer Reise durch Südostasien überraschend krank, in Indonesien musste sie eine Klinik aufsuchen. Zurück in Deutschland wurde es nicht besser, die 24-Jährige musste erneut in ein Krankenhaus. Von dort meldete sie sich am heutigen Donnerstag mit mehreren Instagram-Storys.