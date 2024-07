Geheimrezept verraten: Deshalb kommt Jana Wosnitza so gut mit dem Stress als TV-Moderatorin klar

Genau das sei auch bei ihrem Beruf als Moderatorin der Fall, erzählt sie weiter: Sie habe das große Glück, einen Job ausüben zu können, der sich für sie nicht wie Arbeit anfühlen würde, so Jana.

Dennoch ist die 30-Jährige überglücklich mit ihrem Alltagsstress, wie sie nun bei Instagram verraten hat: "Ich habe in meinen Leben immer das Ziel verfolgt, nur die Dinge zu tun, die mir Spaß machen", verrät Jana ihren 174.000 Followern im Rahmen einer Fragerunde am Sonntag.

Bei Instagram hat sich Jana Wosnitza (30) am Sonntag den Fragen ihrer Fans gestellt. © Bildmontage: Instagram/janawosnitza (Screenshots)

Zumal sie durch die vielen Reisen auch zu schätzen gelernt hat, was sie an ihrem geliebten Zuhause in Köln hat!



So sei es für sie zum Beispiel nach ihren langen Aufenthalten abseits der Domstadt immer wieder schön, im eigenen Bett schlafen und sich selbst Frühstück machen zu können und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, verrät Jana.

Zumal sie sich in Köln auch einfach sehr wohl fühlt! "Kaffee in die Hand, ne Runde durch die Veedel schlendern, irgendwo ein Glas Wein trinken und zufällig wieder irgendwen treffen, den man kennt", gerät sie regelrecht ins Schwärmen.

Sollten ihre Fans die 30-Jährige bei ihren Spaziergängen durch die Stadt sehen, brauchen sie im Übrigen keine Hemmschwelle zu haben, Jana anzusprechen. "Immer sehr, sehr gerne", beteuert die Moderatorin.